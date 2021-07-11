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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük, Samed Onur'u kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük, Samed Onur'u kadrosuna kattı

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Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük, Samed Onur'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sportif direktör yardımcımız Umut Köse’nin katıldığı törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur’a, Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını 4 kez giydi.

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