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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti
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Spor Arena
Haber Giriş: 13.06.2021 - 02:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti

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Son Dakika Transfer Haberi: Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

27 yaşındaki oyuncu son olarak Emmen'de forma giymişti.

Son Dakika Transfer Haberi: Fatih Karagümrük, Kerim Freiyi transfer etti

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