Son Dakika Transfer Haberi: Fatih Karagümrük, Kerim Frei'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.

27 yaşındaki oyuncu son olarak Emmen'de forma giymişti.

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