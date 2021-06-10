Son dakika transfer haberi! Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'i açıkladı

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattı. Kariyerine Sırbistan’ın Partizan takımında başlayan Pesic, Yunanistan ve Moldova’da tecrübe kazandıktan sonra Fransa ekiplerinden Toulouse’a transfer oldu. Daha sonra İtalyan takımı Atalanta’da forma giyen Pesic’in, Suudi Arabistan ve Güney Kore liglerinde de tecrübesi bulunuyor. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takımı’nda farklı yaş gruplarında görev aldı.

Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pesic’in kariyerinde Sırbistan Şampiyonluğu, Moldova Şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor.

Pesic, 2017/18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Ligi’ni 25 golle Gol Kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Aleksandar Pesic’e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!

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