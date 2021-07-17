Son Dakika Transfer Haberi: Ezgjan Alioski transferinde Fenerbahçe sürprizi! Galatasaray ağırdan alınca...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, şimdi de Fenerbahçe ile masada.

Sabah'ın haberine göre; Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferi ağırdan alması nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.

Bunun üzerine de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi.

PEREİRA'NIN ONAYI VAR

EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'yla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak bakması, sarı- lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay verdiği Alioski'nin transferinin kısa sürede sonlanması bekleniyor.