Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski için Trabzonspor'un rakibi kalmadı!

Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yi isteyen Trabzonspor, transferde önemli bir hamle yaptı. Sabah'ın haberine göre CSKA Moskova'nın da talip olduğu oyuncu için gözünü karartan bordo-mavililer, 1.2 milyon Euro maaş ve 900 bin Euro imza parası teklif etti. Bu rakama henüz talip olan takımların çıkamadığı kaydedilirken, Karadeniz ekibi oyuncudan gelecek cevaba kilitlendi.

INTER DALBERT İÇİN ÇOK İSTEDİ

Listedeki bir diğer isim Dalbert Henrique için ise kulübü İnter, yüksekten uçtu. Fırtına, Brezilyalı oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlarken, İtalyan ekibi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu olarak 7 milyon Euro yazmak istedi. Ancak Trabzonspor'a bu rakam fazla geldi.