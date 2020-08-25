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Haber Giriş: 25.08.2020 - 20:29 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Enner Valencia, Fenerbahçe'de

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Son dakika transfer haberi | Enner Valencia, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Enner Valencia transferinde de mutlu sona ulaştı. Ekvadorlu futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı. 30 yaşındaki oyuncu kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia'da da mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre; Ekvadorlu futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı. 30 yaşındaki oyuncu kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacak.

Son dakika transfer haberi | Enner Valencia, Fenerbahçede

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