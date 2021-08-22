Son Dakika Transfer Haberi... Emre Mor, Türkiye'ye geri dönüyor! Fatih Karagümrük...

Spor Arena Dış Haber - Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Türkiye'ye geri dönüyor.

İspanya'dan AS'ta yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.

Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun yarı maaşını Süper Lig ekibinin ödeyeceği belirtildi.

RAIOLA İLE ANLAŞMIŞTI

Emre Mor, bu yaz ünlü menajer Mino Raiola ile anlaşmıştı.

24 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.