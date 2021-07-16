Son Dakika Transfer Haberi: Emre Mor için işler iyi gitmiyor! Celta Vigo karar verdi...

Milli oyuncu Emre Mor, yakaladığı büyük çıkışın ardından özellikle Euro 2016'daki performansı ile adından söz ettirmişti. Emre Mor, Borussia Dortmund transferi ile büyük sükse yapmış ancak işler yolunda gitmeyince rotasını Celta Vigo'ya çevirmişti.

La Liga ekibinde de istediğini bulamayan Emre Mor, kiralık olarak Olympiakos ve Galatasaray 'da da görev yapmış ve Celta Vigo'ya dönmüştü.

Serbest kalabilir

Fanatik'in haberine göre; 2017 yazında 13 milyon Euro'ya Dortmund'dan Emre Mor'u transfer eden Celta Vigo'nun yıldız isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Emre Mor'un kalan 1 yıllık sözleşmesi üzerinden pazarlıklara başlayan İspanyol ekibi, anlaşma sağlanması halinde 23 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakacak.

Emre Mor, geçen sezon 13 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.