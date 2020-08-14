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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama!
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Haber Giriş: 14.08.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama!

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Son Dakika Transfer Haberi | Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama!
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Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve geleceği merak konusu olan Emre Mor hakkında İspanya'dan açıklama geldi.

Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, geçen sezonu önce Galatasaray, sonra Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren ve tekrar İspanya'ya dönen Emre Mor hakkında konuştu.

İspanya'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcusu Emre Mor hakkında konuşan Mourino, ''Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek için çaba sarf ediyor. Değiştiğini ve iyi yolda olduğunu takıma göstermek istiyor. Değişti mi, göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

''EĞER BİR TEKLİF GELİRSE...''

Celta Vigo Başkanı, ayrıca Emre'nin geleceği hakkında da konuşurken ''Bir teklif gelirse bakacağız. Gelmezse karar teknik direktörün olacak. Şu anda Celta Vigo ile sözleşmesi sürüyor'' dedi.

Son Dakika Transfer Haberi | Emre Mor için Celta Vigodan açıklama

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