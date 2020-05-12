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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi! Emre Kılınç'a sürpriz talip! Galatasaray derken...

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Son dakika transfer haberi! Emre Kılınç'a sürpriz talip! Galatasaray derken...
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Bu sezon Sivasspor ile 8 gol, 5 asistlik harika bir performans sergileyen Emre Kılınç, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi peşine takarken, Avrupa'dan da ilgi görmeye başladı.

Galatasaray ile büyük oranda anlaştığı belirtilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için La Liga ekibi Getafe'nin devreye girdiği ve transfer şartlarını soruşturmaya başladığı öğrenildi.

İspanyol temsilcisinin, Emre'ye yıllık 450 bin Euro ücret ve 4 sene ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplam 1.4 milyon Euro'luk imza parası önerdiği belirtildi.

Öte yandan 10 milyon Euro üzeri bir sonraki satışta bonservis bedelinin yüzde 15'inin teklif edildiği kaydedildi. (Fanatik)

Son dakika transfer haberi Emre Kılınça sürpriz talip Galatasaray derken...

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