Son Dakika Transfer Haberi: Emre Çolak, Hatayspor'a imza attı!

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

KARAGÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Geçen sezon Karagümrük'te forma giyen Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedilmişti.

Çolak, sosyal medya hesabından ''İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir'' sözleriyle paylaşımda bulunmuştu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Emre Çolak, kadro dışı kararından önce Twitter hesabından özür dilemişti. Emre Çolak'ın yaptığı paylaşım şu şekildeydi;

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim"