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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu, Alpaslan Öztürk ile temas kurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu, Alpaslan Öztürk ile temas kurdu!

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Fenerbahçe'de sezon sezon sonunda sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, ilk transferi için düğmeye bastı ve Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışmalarına start verdi.

Sarı Lacivertli camia için transfer çalışmalarını yürüten Emre, son olarak Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le iletişime geçti..

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

Son Dakika Transfer Haberi | Emre Belözoğlu, Alpaslan Öztürk ile temas kurdu

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