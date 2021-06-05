Son dakika transfer haberi: Emmanuel Dennis'in Galatasaray formalı paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'de olan Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı.

Sezonun bitmesinin ardından tatile çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenman yaptığı esnadaki paylaşımıyla dikkat çekti. Dennis, Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa sürede Belçika basınında gündem oldu.

Club Brugge Genel Menajeri Vincent Mannaert'in gelecek sezon kadroda düşünmediklerini açıkladığı Dennis'in bu paylaşımı, Belçika basınında şaşkınlık karşılanırken, Brugge'ün kararı sonrası Dennis'in Galatasaray formalı görüntüsünün transfer ihtimalini artırdığı kaydedildi.

Belçika ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Emmanuel Dennis, geçtiğimiz sezon Köln formasıyla 10 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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