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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu!
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Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu!

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Transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'nin gündeminde olan Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, Premier Lig devi Manchester United'a imzayı attı.

PSG ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü oyuncu, Pazar günü akşam saatlerinde Manchester'a gitmişti. Bugün yapılan sağlık kontrolleri ve son görüşme sonrası anlaşma sağlandı.

Edinson Cavani, kendisini 2 yıllığına Manchester United'a bağlayan sözleşmeye imzayuı attı.

Transferin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Edinson Cavaninin yeni takımı belli oldu

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