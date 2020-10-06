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Haber Giriş: 06.10.2020 - 00:01 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Edinson Cavani resmen Manchester United'da

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Premier Lig devi Manchester United, adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Uruguaylı golcü, Kırmızı Şeytanlar'da 7 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.

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