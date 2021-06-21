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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan'dan Fenerbahçe açıklaması
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Spor Arena
Haber Giriş: 21.06.2021 - 22:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan'dan Fenerbahçe açıklaması

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Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan'dan Fenerbahçe açıklaması

Adı sık sık Fenerbahçe'ye anılan ve kulüple görüşme gerçekleştirdiği iddiaları ortaya atılan Edin Dzeko ile ilgili olarak menajerinden açıklama geldi.

Bir süredir sarı lacivertli kulüple ismi geçen Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerin görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Dzeko ile ilgili A Spor'a konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzekonun menajeri Mirsad Türkcandan Fenerbahçe açıklaması

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