Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan'dan Fenerbahçe açıklaması

Bir süredir sarı lacivertli kulüple ismi geçen Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerin görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen Dzeko ile ilgili A Spor'a konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

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