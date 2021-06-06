Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları sonrası yeni görüntü! Arda Turan ile birlikte...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Edin Dzeko, Türkiye'deki tatilini sürdürüyor.

İlk olarak İstanbul'a gelen 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun, eşi Amra Dzeko ile kahve içtiği anı sosyal medya hesabından paylaştı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Dzeko'nun fotoğrafı günler sonra bir kez daha sosyal medyaya düştü. Tatilini Marmaris'te yapan Edin Dzeko, Arda Turan ile buluştu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini korurken Dzeko'nun ismi de Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...