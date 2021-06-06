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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları sonrası yeni görüntü! Arda Turan ile birlikte...

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Transfer haberleri içerisinde adı sıkça geçen Edin Dzeko, Türkiye'deki tatilini sürdürüyor. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan ve tatilini Türkiye'de geçiren Edin Dzeko'nun Marmaris'te bir araya geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Edin Dzeko, Türkiye'deki tatilini sürdürüyor.

İlk olarak  İstanbul'a gelen 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun, eşi Amra Dzeko ile kahve içtiği anı sosyal medya hesabından paylaştı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Dzeko'nun fotoğrafı günler sonra bir kez daha sosyal medyaya düştü. Tatilini Marmaris'te yapan Edin Dzeko, Arda Turan ile buluştu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini korurken Dzeko'nun ismi de Türk kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Son Dakika Transfer Haberi: Edin Dzeko için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiaları sonrası yeni görüntü Arda Turan ile birlikte...

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