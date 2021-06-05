Son Dakika Transfer Haberi: Dorukhan Toköz, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı

Spor Arena / İsmail ER - Transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan Dorukhan Toköz konusunda büyük soru işareti yanıt buldu, şu an A Milli Takım ile birlikte EURO 2020’ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti. 9 Temmuz 2018’de sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona erecek 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga’da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz’ün EURO 2020’nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.

"Sergen Yalçın’la performansım arttı"

Fenerbahçe için de adı geçen ancak Avrupa’da oynama hayali olması nedeniyle La Liga’nın istikrarlı ekiplerinden Celta Vigo’yu tercih eden Dorukhan, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde siyah beyazlı takımda başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın sayesinde performansının arttığını söyledi. Futbol kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirten Dorukhan Toköz, kendisine çok güvendiğini ve yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

Piyasa değeri 4.7 milyon Euro

Siyah beyazlılarda forma giydiği toplam 3 sezonda çıktığı 71 maçta 3 gol atan ve 3 asist yapmayı başaran Dorukhan Toköz’ün piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre; şu anda 4.7 milyon Euro. A Milli Futbol Takımımız ile beraber mücadele edeceği EURO 2020’de göstereceği performansına göre, bu rakamın daha yukarılara çıkarması beklenen tecrübeli futbolcu, Ekim 2019 tarihinde 6.5 milyon Euro’luk değere ulaşmasına rağmen ardından düşüş yaşamıştı.

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