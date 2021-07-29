Son Dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz ile görüşmeler resmen başladı! Telefonla ilk temas...

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sesleri... Bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor yabancı oyuncu transferlerinin yanı sıra Türk oyunculara da önem veriyor.

Bordo mavili takım, yabancı kuralını da hesaba katarak çalışmalarını hızlandırırken Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz ile görüşmelere başladı.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi henüz alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurdu. Avcı, Beşiktaş'tan eski oyuncusunu Karadeniz ekibine çağırdı.

Getafe ile görüşmeler gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkmıştı. Dorukhan'ın kararını kısa süre içinde bildirmesi bekleniyor.



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