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Son Dakika Transfer Haberi: Dorukhan Toköz Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor
Yeni kontrat konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz, siyah beyazlılara vedaya hazırlanıyor.
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün sözleşmesi sona ererken, yönetimle anlaşamayan 25 yaşındaki oyuncu için Ümraniye günleri sona ermiş görünüyor.
Dorukhan yeni sezonda Avrupa’da oynamak istediğini ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
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