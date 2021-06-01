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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Dorukhan Toköz Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Dorukhan Toköz Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor

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Son Dakika Transfer Haberi: Dorukhan Toköz Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor

Yeni kontrat konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz, siyah beyazlılara vedaya hazırlanıyor.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün sözleşmesi sona ererken, yönetimle anlaşamayan 25 yaşındaki oyuncu için Ümraniye günleri sona ermiş görünüyor.

Dorukhan yeni sezonda Avrupa’da oynamak istediğini ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

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