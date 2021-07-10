Son Dakika Transfer Haberi: Diego Costa’nın menajeri Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi

Spor servisi / İsmail ER - “Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Ricardo Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Diego, taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor.”

Beşiktaş‘ın peşinde olduğu Atletico Madrid’in başarılı forvet oyuncusu Diego Costa’nın menajeri Türkiye’ye geldi. 32 yaşındaki golcü futbolcunun serbest kalması nedeniyle birçok takımdan teklif aldıklarını belirten menajer Dino Pasalic dün arkadaşı Ahmet Özkaya ile Antalya’ya gitti.

Diego Costa’nın Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Dino Pasalic “Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Şartlarımızı Beşiktaş’a ilettik. Bekliyoruz” diye konuştu.

Garanti ücrette 1 milyon Euro fark

Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta daha önce Mario Mandzukic (35), Dries Mertens (34) ve Edin Dzeko’nun (35) isimleri gündeme gelirken Roma’da Jose Mourinho’nun Dzeko’yu takımda görmek istediğini açıklamasının ardından Bosnalı oyuncu

adaylar arasından çıktı. 32 yaşındaki Diego Costa diğer adaylara oranla daha genç bir isim olarak dikkat çekerken Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro + 1.5 milyon Euro imza parası önerdiği yıldız oyuncunun garanti ücret olarak 3.5 milyon Euro’da direttiği öğrenildi.

38’e gitti, 60 milyon Euro’ya döndü

Atletıco Madrid’deki ilk dönemi ve 3 yıllık Chelsea macerasında Diego Costa kariyerinin adeta zirvesine ulaştı. Öyle ki bu performans sonrası 2014-15 sezonunda 38 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer oldu. Ada’da geçirdiği 3,5 yılda 120 maça çıkan Costa 58 gol atıp 24 asist yaparken 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 de lig kupası zaferi yaşadı. 2018 Ocak’ta ise 60 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid’e geri döndü. İspanyol ekibindeki ilk döneminde 135 maçta 64 gol, 22 asistle oynayan Costa ikinci döneminde ise 80 maça çıkarken 19 gol, 14 gollük bir performansa imza atmayı başardı.

Atletico’daki ilk döneminde 135 maçta 64 gol, 22 asistle oynayan Costa, ikinci döneminde ise 80 maça çıkarken 19 gol, 14 gollük bir performansa imza atmayı başardı

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