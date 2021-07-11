Son dakika transfer haberi: Diego Costa'da Beşiktaş'a dev rakip!

Ancak yönetim, İspanyol futbolcunun kararını beklerken, sürekli olarak menajerinin ve oyuncunun farklı talepleriyle karşı karşıya kaldıklarından yakınıyor. Sabah'ın haberine göre son görüşmede 32 yaşındaki oyuncunun ekstra maddi isteklerde bulunduğu belirtildi.

AİLESİ BENFICA'YI İSTİYOR

Costa, Benfica ile de görüşüyor. Hatta ailesi Portekiz'de yaşamak istediği için bu kulübün teklifine daha sıcak bakıyordu. Ancak Benfica kulüp başkanı Filipe Vieira'nın vergi kaçırma ve kara para aklamadan tutuklanmasının ardından Portekiz ekibine transferinde belirsizlik yaşayan İspanyol golcü, Beşiktaş'ı da kaybetmek istemediği için farklı taleplerle zaman kazanmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO'YU BULDU

Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya ve menajerine son olarak ilettiği rakamın bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'yu bulduğu kaydedilirken net maaş konusunda geri adım atılmayacağı ifade edildi.