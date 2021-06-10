Son Dakika Transfer Haberi... Diego Costa, Beşiktaş'ı istiyor!

Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Aboubakar’ın Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile anlaşması sonrasında temaslarını artıran siyah beyazlılar, ünlü golcü Diego Costa’yı transfer etmek isterken, 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Pedro Santos, flaş bir açıklamada bulundu.

İspanyol As gazetesine açıklama yapan Santos, “Beşiktaşlı yöneticiler, resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağı için siyah beyazlı formayı giymek istiyor” dedi.

AMACI PARA DEĞİL

Pedro Santos sözlerine şöyle devam etti: “Diego Costa’nın amacı kesinlikle para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi. Adana Demirspor’dan teklif aldık. Ara transferde Trabzonspor geçen yıl da Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş.”

Şu an serbest oyuncu pozisyonunda olan Costa’nın ilk etapta 3.5 milyon Euro net maaş ve 2 milyon Euro’ya yakın imza parası istediği ifade edildi.

Öte yandan siyah beyazlıların gündeminde yer alan bir diğer isim olan ve Türkiye’de tatil yapan Edin Dzeko’dan ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiği belirtildi.

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