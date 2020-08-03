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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Denizlispor, Galatasaray'ın da istediği Silviu Lung’a talip

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Son dakika transfer haberi | Denizlispor, Galatasaray'ın da istediği Silviu Lung’a talip
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung’u gündemine aldı. Lung'un adı Galatasaray'la da anılıyordu.

Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen yeşil-siyahlılar kaleci transferi için gaza bastı. Geride kalan sezonda, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak’ın takımdan ayrılması, yedek kalecisi Tolgahan Acar’ın da sakatlık geçirmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ege ekibinin Lung transferinde ısrarcı olduğu bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bonservis bedeli olmaması nedeniyle Lung’u listenin başına yazdığı ifade edildi. Denizlispor’un 31 yaşındaki başarılı file bekçisiyle görüşmelere başladığı ve transferin en kısa sürede netlik kazanacağı açıklandı.

Kayserispor formasıyla 29 maçta görev yapan Rumen kaleci, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. Lung, bu sezon yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu ve tarihe geçmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi | Denizlispor, Galatasarayın da istediği Silviu Lung’a talip

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