Son Dakika Transfer Haberi | Davide Santon, Beşiktaş'ta!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turunda PAOK karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle veda eden Beşiktaş’ta sağ bek için Davide Santon ve kulübü Roma ile anlaşma sağlandı. PAOK mücadelesinde en çok sağ bek hattındaki aksama göze çarpmıştı.

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye dönmesinin ardından Douglas’la da yol ayrımında bulunulması nedeniyle Yunanistan deplasmanına götürülmemesi sonrasında sağ bekte görev yapan Jeremain Lens, yenilen 3 golde de hatasıyla dikkat çekmişti. Bu bölgeye yeni bir transferle takviye etmek isteyen yönetim; İtalyan sağ bek Davide Santon’u kiralamak için Roma ile de el sıkıştı.

42 MAÇTA 2 ASiST

Roma’ya 2 sezon önce 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1,87’lik İtalyan futbolcu, İtalya Serie A’da 42 karşılaşmada forma giyip, 2 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!