Spartak Moskova ile oynadÄ±klarÄ± Åžampiyonlar Ligi 3. Ã¶n eleme turu maÃ§Ä±ndan sonra konuÅŸanÂDavid Luiz'i transfer edip etmeyecekleri sorulan Benfica teknik direktÃ¶rÃ¼ Jorge Jesus "Eminim olmayarak sÃ¶ylÃ¼yorum ki aramÄ±za dÃ¶nmeyecek. David Luiz'in TÃ¼rkiye'ye gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben ve taraftarlar onu Ã§ok seviyoruz. Sadece geÃ§miÅŸi deÄŸil yetenekleri yÃ¼zÃ¼nden. Ancak artÄ±k Benfica'da yer bulabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" dedi.

34 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± stoper David Luiz'in adÄ±, 26 yÄ±l sonra SÃ¼per Lig 'e yÃ¼kselen ve flaÅŸ transferler yapan Adana Demirspor ve SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu BeÅŸiktaÅŸ ile anÄ±lÄ±yor.