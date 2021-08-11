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Futbol
Haber GiriÅŸ: 11.08.2021 - 09:56 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika transfer haberi: David Luiz'i açÄ±kladÄ±! 'Türkiye'ye gidiyor...' BeÅŸiktaÅŸ ve Adana Demirspor...

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Ä°smi SÃ¼per Lig kuylÃ¼pleri BeÅŸiktaÅŸ ve Adana Demirspor ile anÄ±lan BrezilyalÄ± stoper David Luiz iÃ§in Benfica teknik direktÃ¶rÃ¼ Jorge Jesus flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Spartak Moskova ile oynadÄ±klarÄ± Åžampiyonlar Ligi 3. Ã¶n eleme turu maÃ§Ä±ndan sonra konuÅŸanÂDavid Luiz'i transfer edip etmeyecekleri sorulan Benfica teknik direktÃ¶rÃ¼ Jorge Jesus "Eminim olmayarak sÃ¶ylÃ¼yorum ki aramÄ±za dÃ¶nmeyecek. David Luiz'in TÃ¼rkiye'ye gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben ve taraftarlar onu Ã§ok seviyoruz. Sadece geÃ§miÅŸi deÄŸil yetenekleri yÃ¼zÃ¼nden. Ancak artÄ±k Benfica'da yer bulabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" dedi.

34 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± stoper David Luiz'in adÄ±, 26 yÄ±l sonra SÃ¼per Lig 'e yÃ¼kselen ve flaÅŸ transferler yapan Adana Demirspor ve SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu BeÅŸiktaÅŸ ile anÄ±lÄ±yor.

Adana Demirsporda BaÅŸkan Murat Sancaktan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker aÃ§Ä±klamasÄ±
Adana Demirspor'da BaÅŸkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açÄ±klamasÄ±
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