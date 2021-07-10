Son Dakika Transfer Haberi: Chelsea, Erling Haaland için gözünü karattı! 158 milyon avro...

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain gibi dev kulüpleri peşine takan 20 yaşındaki golcü için Chelsea ön plana çıkmaya başladı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, Norveçli golcünün transferinde mutlu sona ulaşmak adına adımlarını hızlandırdı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Chelsea, oyuncu satışlarından elde etmeyi planladığı parayla Haaland transferini bitirmek istiyor.

Birkaç futbolcuyla yollarını ayırmanın hesaplarını yapan İngiliz ekibi, 158 milyon avroluk bir gelir elde ederek Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla bütün kulvarlarda 42 gol atan Haaland, İspanya ve İngiltere'den birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.