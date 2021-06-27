Son dakika transfer haberi... Cengiz Ünder'in yeni adresini duyurdular! F.Bahçe'ye dev çalım

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık geçiren ve sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya geri dönen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Cengiz Ünder'le Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği ve milli futbolcuyla hiçbir Avrupa kulübünün ilgilenmediğini fırsat bilerek 1 yıllığına kiralayacağı öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından İspanyol basını Cengiz Ünder'le ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Todofichajes'in haberine göre Fransız devi Marsilya, Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Roma ile Marsilya'nın birkaç gündür resmi görüşmeler yaptığı ve gün içerisinde görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.

Marsilya'nın Cengiz dışında Roma'dan kaleci Pau Lopez'i de istediği ve tecrübeli eldiven için 15 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

ALMAN EKİPLERİ DE DEVREDE

Başarılı futbolcuyla geçtiğimiz günlerde Bundesliga ekipleri Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia edilmiş ve Roma'nın 15 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtilmişti.

ÖNCELİĞİ ROMA'DA KALMAK

Öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma’da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in, Roma ile kampa katılıp, kendini teknik direktör Jose Mourinho’ya kanıtlamak istediği öne sürüldü.

TRANSFER TERCİHİ AVRUPA

Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuş ve milli oyuncunun Roma'dan ayrılması halinde yoluna Avrupa'da devam etmek istediğini söylemişti.

Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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