Son Dakika Transfer Haberi: Cengiz Ünder'i Roma'dan gönderen Jose Mourinho, milli yıldızın peşinde

Spor Arena Dış Haber - Uzun süredir Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Merih Demiral'ın transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre Merih'in satışına onay veren Juventus'un, milli yıldız için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ancak Merih Demiral cephesinin bu bedeli yüksek bulduğu öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İtalyan basını yeni bir iddiayı gündemine getirdi.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Roma'nın, Merih Demiral'ı ana transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. Habere göre Mourinho'nun savunmacı transferi için Merih'in doğru tercih olduğunu ve Smalling'e Manchester United döneminden bu yana güvenmediğinden Merih'i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Merih'in Juventus'ta artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle ayrılmaya istekli olduğu kaydedilirken Roma'nın Juventus'la olan iyi ilişkilerini bu transferde devreye sokacağı ifade edildi.

Roma'nın, Juventus'un istediği 40 milyon Euro bonservis bedelini ödemeye yanaşmayacağı ancak Dzeko ve Lorenzo Pellegrini'yi isteyen Juventus'a Merih'i takasta kullanma teklifi yapabileceği öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER MARSİLYA'YA KİRALANDI

Roma ile sözleşmesi bulunmasına karşın, Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralanmıştı.

30 Haziran 2022'ye kadar Marsilya'ya kiralanan Ünder için 500 bin avro kiralama ücreti alan Roma, satın alma opsiyonunun ise 8,4 milyon avro olduğunu açıkladı.

Cengiz Ünder, 2017 yaz aylarında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuş, sarı-kırmızılı formayla 88 maçta 17 gol atmıştı.

Milli futbolcu, 2020-2021 sezonunu ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmişti.

VITOR PEREIRA FENERBAHÇE'DE OYNATMAK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde Merih'i A takımda kullanmak istediği ortaya çıkmıştı.

Alt yapıdan gelip o dönem A takımla Samandıra da antrenmanlara çıkan Merih Demiral’ı çok beğeniş, sürekli A takımla antrenman yapmasını istemişti.

Bazı maçlarda Merih’e forma şansı vermek isteyen Pereira’ya o dönem ‘Milyon Eurolar verip ona Bruno Alves’i aldık macera aramasın Alves ve Kjaer'i oynatsın’ diye baskı geldiği, Merih ayrıldıktan sonra iddia edilmişti.

Pereira’nın ayrılmasının ardından Merih, Portekiz’e transfer olmuş, Seri A'ya kadar yükselen bir grafik çizmişti.