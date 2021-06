Son dakika transfer haberi: Emre Mor düş kırıklığına uğrattı! Galatasaray forması da giyen oyuncuya teklif yok

Spor Arena Dış Haber - Büyük umutlarla transfer olduğu Celta Vigo'da bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen milli futbolcu Emre Mor için İspanyol ekibi yeni bir karar verdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kulüp mali açıdan zor dönemler yaşarken, Celta Vigo da yeni sezonda maaş bütçesini düşürmek için bazı futbolcularla yollarını ayıracak ancak Emre Mor konusunda İspanyol ekibinin nasıl bir karar alacağı belirsiz.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Celta Vigo, Emre Mor'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. "Yüksel profilli ancak düşük performanslı" olarak tanımlanan milli futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen İspanyol ekibi, buna karşın hiçbir teklif gelmemesi nedeniyle somut adım atmakta zorlanıyor.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Emre Mor'a daha fazla yüksek maaş vermek istemeyen Celta Vigo'nun kısa süre içerisinde 24 yaşındaki hücum oyuncusuna alıcı bulmaya çalışacağı kaydedildi.

GALATASARAY VE OLYMPIAKOS'TA TUTUNAMADI

Celta Vigo'ya transfer olduktan 2 yıl sonra önce Galatasaray sonra da Olympiakos'a transfer olan Emre Mor, beklenen etkiyi yaratamayarak İspanyol ekibine geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Celta Vigo'da 13 maçta sadece 623 dakika süre bulabilen hücum oyuncusu, sadece 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

"OKAY'A TEKLİF VAR"

Celta Vigo'da Emre Mor'la ilgili bu gelişmeler yaşanırken, bir diğer milli futbolcu Okay Yokuşlu ise İspanyol ekibini sevindirecek teklifler alıyor.

Kulüp Başkanı Carlos Mouriño, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da kiralık geçiren 26 yaşındaki milli futbolcuya teklifler geldiğini doğruladı.

Leeds United ve Crystal Palace'ın ilgilendiği iddia edilen Okay hakkında açıklamalar yapan Mouriño "Okay takımdan ayrılmazsa bize büyük güç katacağı kesin ancak gitmesi de bizim açımızdan sorun olmaz. Hangi takıma gideceğini bilmiyorum ama tekliflerden haberdarız. Eğer Okay bu tekliflere ikna olursa ve ve biz de tekliflerden memnun kalırsak, gitmesine engel olmayız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ EURO 2020 SONRASI DÜŞÜNECEĞİM"

Celta Vigo'da kalıp kalmamasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Okay, “Şu anda dürüst olmak gerekirse, kendi geleceğimle alakalı ne olacağını bilmiyorum. Çünkü ortada somut bir şey yok Burasının da transfer konuşmak için doğru yer olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki bir seçim yapma zamanım gelecek ama gelecek planları yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum. Tabii ki zaman zaman ilgilenenler ya da konuşulan şeyler oluyor. Ama bu konuyla menajerim Batur Altıparmak ilgileniyor. Bu durumu da turnuvanın dışında tutmaya çalışıyorum. Turnuva sonrasında bu konuyu konuşabiliriz” açıklamasında bulundu.

İspanya'da da İngiltere'de de çok güzel günlerinin bulunduğunu söyleyen ay-yıldızlı futbolcu, “İyisiyle kötüsüyle 2 sene geçirdim İspanya'da. İngiltere'de de takımın hem bana olan yaklaşımları hem de oradaki ortam çok güzeldi. Kulüpte çalışanlar ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren çok iyi yaklaştı. İngiltere'de kendimi çok iyi hissettim. Karşılaştığımız rakipler de çok tatmin ediciydi. Benim adıma çok güzel geçti diyebilirim” dedi.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...