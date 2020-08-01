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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin, Fenerbahçe için gün sayıyor
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Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin, Fenerbahçe için gün sayıyor

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Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin, Fenerbahçe için gün sayıyor
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Beşiktaş ile yaptığı görüşmeden bir sonuç alamayan Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtilidi.

Caner Erkin'in yeni takımı neresi olacak? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden biri de Caner Erkin. 31 yaşındaki sol bekin transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulübü Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde bir netice elde edemeyen deneyimli sol bekin Sarı- Lacivertli takıma transferinin kısa süre içerisinde bitebileceği iddia edildi.

4 yıl önce Fenerbahçe’den İtalya’nın Inter takımına transfer olan Caner kısa bir süre sonra Beşiktaş’a gitmişti.

Son Dakika Transfer Haberi | Caner Erkin, Fenerbahçe için gün sayıyor

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