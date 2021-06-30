Son dakika transfer haberi... Çağlar Söyüncü dünya devlerini peşine taktı! Sıcak baktığı takım...

Leicester City ve A Milli Futbol Takımımızın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü'nün ismi transfer gündeminden düşmüyor.

Milli takım ile EURO 2020'de başarısız bir turnuva geçirse de Leicester City'deki üstün performansı sayesinde Çağlar Söyüncü'nün adı, dünya devleriyle anılmaya devam ediyor.

İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan milli savunmacıyla Manchester United'ın ardından Fransız devi PSG ile İspanyol Barcelona ve Real Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

PSG'Yİ REDDETTİ

PSG'nin Çağlar'a yüklü bir maaş teklif ettiği ancak milli futbolcunun bu teklifi, rekabetçi bir lig olmaması sebebiyle geri çevirdiği öne sürülürken, Barcelona ve Real Madrid arasındaki transfer rekabetinde Real Madrid'in bir adım önde olduğu ve Sergio Ramos'un yerine Çağlar'ı düşündüğü belirtildi.

Çağlar ile son olarak Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin ilgilendiği ve 25 yaşındaki futbolcunun bu transfere sıcak bakabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 32 maça çıkan milli stoper 1 gol kaydetti.