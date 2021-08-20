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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

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Son Dakika Transfer Haberi... Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe’nin genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, yeşil beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi’nde mücadele veren genç oyuncu, Play-Off dahil olmak üzere toplamda 21 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asist gerçekleştirdi.

Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe A Takımı’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Sivas Belediye karşılaşmasında da tam süre aldı.

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