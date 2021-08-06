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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Burak Kapacak, Fenerbahçe yolunda!

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Son Dakika Transfer Haberi... Burak Kapacak, Fenerbahçe yolunda!

Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak’ın Fenerbahçe'ye transferi için görüşmeler sürüyor.

Bursaspor'un altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile öne çıkan kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe yolunda.

Bir süredir İstanbul'da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak'ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Bursaspor Kulübü ile Fenerbahçe arasında oyuncunun transferine dair detayların görüşülmesi devam ediyor. Bonservis bedeli ve takas oyuncu üzerine yoğunlaşılan anlaşma resmiyete döküldüğü takdirde 21 yaşındaki genç oyuncu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek.

Bursaspor'da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.

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