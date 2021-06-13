Son dakika transfer haberi... Buffon için müthiş Süper Lig iddiası! Teklif...

Juventus'la olan sözleşmesi sona eren efsane kaleci Gianluigi Buffon'la geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti. İtalyan basını, 43 yaşındaki kaleciyle ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.

Calciomercato'nun haberine göre efsane eldivenle Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve Buffon'a kısa süre içerisinde teklif yapacağı ifade edildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın da dahil olduğu 5 takım içerisinden eski takımı Parma'yı seçtiği ve 20 yıl sonra eski kulübüne döneceği belirtildi.

Serie A'da küme düşen Parma gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

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