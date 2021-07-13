Son Dakika Transfer Haberi: Bruma geri dönüyor! Galatasaray derken ters köşe...
Beşiktaş'ta son dakika Bruma gelişmesi... Galatasaray'ın Portekizli eski futbolcusu Armindo Bruma, Süper Lig 'e geri dönüyor. Yetenekli oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven'ın da yıldız futbolcuyu satıp para niyetinde olduğu öğrenildi.
2 yıl daha sözleşmesi var
PSV ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak geçirdi.