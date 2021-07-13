Son Dakika Transfer Haberi: Bruma geri dönüyor! Galatasaray derken ters köşe...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven'ın da yıldız futbolcuyu satıp para niyetinde olduğu öğrenildi.

2 yıl daha sözleşmesi var

PSV ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak geçirdi.