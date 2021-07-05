Son dakika transfer haberi: Bruma Adana Demirspor'a gelecek mi? Murat Sancak konuştu... Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiası...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bruma ile anlaşmadık. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili DHA'ya değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLGİLENİYOR"

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Bruma için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı içerisinde olduğunu iddia etti.