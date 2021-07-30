Son dakika transfer haberi: Borven resmen Gaziantep FK'da! Spor Arena duyurmuştu...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Borven, kulüp yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

SPOR ARENA DÜN DUYURMUŞTU

Spor Arena olarak dün Borven'in Gaziantep FK'ya transfer olduğunu duyurmuştuk. Gaziantep ekibi, Borven transferi için Ankaragücü'ne 400 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Gaziantep FK bu bedelin yarısını peşin verecek, kalan yarısı ise gelecek sezon Ankaragücü'nün kasasına girecek.

Geçen sezon Ankaragücü formasıyla 30 maçta forma giyen Borven, 10 gol atıp 1 de asist yapmıştı.