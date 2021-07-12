Son Dakika Transfer Haberi: Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezonu da Boluspor'da tamamlayan 18 yaşındaki stoper, 10 karşılaşmada görev almıştı.

Emin Bayram kimdir?

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.