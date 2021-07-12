MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna kattı
GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan savunma oyuncusu Emin Bayram'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezonu da Boluspor'da tamamlayan 18 yaşındaki stoper, 10 karşılaşmada görev almıştı.

Emin Bayram kimdir?

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi