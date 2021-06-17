Son Dakika Transfer Haberi... Bologna'dan Dimitrios Pelkas için Fenerbahçe'ye teklif!

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerinden olan Dimitris Pelkas, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye sürdürüyor.

Lyon'un ardından İtalya ekiplerinden Bologna da Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TEKLİF 5.5 MİLYON EURO

Corriere di Bologna'da yer alan habere göre; Bologna, Pelkas için sarı-lacivertlilere 5.5 milyon euroluk bir teklif sundu.

Haberde; Fenerbahçe'nin bonservis ücreti olarak 7 milyon euro istediği ve farkın 1.5 milyon euro olduğu belirtildi.

TRANSFERDE ISRARCI

Serie A ekibinin Pelkas transferinde ısrarcı olduğu ve teklifini yükselteceği kaydedildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Pelkas'ı 1.9 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiği hatırlatıldı.

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunan oyuncu, bu sezon 42 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.