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Haber Giriş: 03.10.2020 - 23:32 | Son Güncelleme:

Son dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Yannick Bolasie hamlesi!

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Son dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Yannick Bolasie hamlesi!
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Beşiktaş'ın, bonservisi Everton'da bulunan Yannick Bolasie'nin transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaş'ta hücum bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş transferin son günlerinde rotayı Yannick Bolasie‘e kırdı.

Beşiktaş transfer komitesinin görüşme içinde olduğu öğrenime futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan siyah beyazlılar da yönetici Erdal Torunoğulları oyuncunun ücretini düşürmek için temaslarını sürdürüyor.

Bonservisi Everton’da bulunan 1989 doğumlu Demokratik Kongolu futbolcu kanatlarda ve forvette boy gösteriyor.

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