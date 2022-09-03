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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni teklif! Alanyaspor'un yanıtı bekleniyor

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#Beşiktaş#Tayfur Bingöl#Transfer
Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Tayfur Bingöl için yeni teklif Alanyasporun yanıtı bekleniyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Hem Beşiktaş hem Tayfur Bingöl bu transferi çok istiyor. Kartal, Alanyaspor’a 500 bin Euro veya tüm maaşı kendilerince ödenmek üzere Montero’yu kiralama önerisi sundu. Tayfur da Beşiktaş’a gitmek için alacaklarından vazgeçebileceğini dile getirdi.

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Transfer dönemi bitmeden, her iki kanatta oynayabilen çok yönlü bir isim almak isteyen Beşiktaş’ta rota yeniden Tayfur Bingöl’e döndü... Siyah beyazlı yönetim, daha önce de gündemine gelen ancak Alanyaspor ile anlaşamadığı için transfer edemediği futbolcu için Akdeniz ekibinin kapısını bir kez daha çaldı. Beşiktaş bu kez Tayfur için Alanyaspor’a iki teklif birden sundu. Siyah beyazlılar, “500 bin Euro bonservis bedeli de verebiliriz yahut tüm ücretini karşılayarak size Montero’yu 1 yıllığına kiralayabiliriz” dedi. En büyük hayalinin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu dile getiren Tayfur da Alanyaspor yönetimine başvurarak Beşiktaş’a gitmesine izin verilmesi karşılığında tüm alacaklarından feragat edebileceğini söyledi. Şimdi Alanya’nın kararı bekleniyor.

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Beşiktaş ayrıca Finlandiya ekibi KuPS’ta oynayan Brezilyalı stoper Paulo Ricardo için de girişimlerini sürdürüyor.

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#Beşiktaş#Tayfur Bingöl#Transfer

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