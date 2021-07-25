MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a teklif!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a teklif!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Inter'den ayrılması beklenen Radja Nainggolan'a teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Radja Nainggolan hamlesi! İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon Euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon Euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi.

Belçikalı 10 numara, geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 26 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi