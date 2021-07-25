Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Radja Nainggolan'a teklif!

Beşiktaş'tan Radja Nainggolan hamlesi! İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter ile yollarını ayırması beklenen 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçiren Nainggolan'ın sözleşmesini feshetmek için Inter'den 2 milyon Euro istediği, Inter'in ise 1.2 milyon Euro verebileceğini oyuncuya ilettiği ifade edildi.

Belçikalı 10 numara, geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 26 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.