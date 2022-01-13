Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Okaka hamlesi! Vida giderse...

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Başakşehir’in sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese’den kadrosuna kattığı Stefano Okaka, ortaya koyduğu başarılı performansla kısa sürede kalitesini göstermişti. 17 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu önemli çıkışı sonrasında Kartal’ın radarına girdi. 35 milyon Euro’luk harcama limitini sonuna kadar dolduran Beşiktaş’ın, Domagoj Vida’yı devre arasında elden çıkarıp bütçede 1.7 milyon Euro’luk boşluk açmayı planladığı bildirildi. Fanatik'in haberine göre Siyah-beyazlı idareciler, bu operasyonun ardından Okaka için hemen Başakşehir’in kapısını çalacak. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

Şimdi olmazsa sezon sonu

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi’nin etkisiz performansı sonrasında golcü arayışına geçen idareciler, Okaka operasyonunu devre arasında tamamlayamazsa sezon sonuna bırakacak. Teknik ekibin, özellikle son vuruş konusunda çok etkisiz kalan Michy Batshuayi’ye özel bitiricilik idmanı yaptırdığı kaydedildi. Durumuyla ilgili olarak Beşiktaşlı yöneticilerle sürekli olarak görüşen Belçikalı golcünün de performansından memnun olmadığı ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni yaptığı ifade edildi.

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