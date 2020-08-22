Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Nikola Kalinic atağı!

Sol beke Fabrice N'Sakala, stopere Welinton ve orta sahaya Bernard Mensah takviyesi yapan Beşiktaş, şimdi santrfor transferini bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Ze Luis'in olmaması üzerine ibreyi çevirdiği Nikola Kalinic'ten olumlu yanıt aldı.

Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Atletico Madrid'le sıkı pazarlık halinde. Roma, Kalinic'i kiralık olarak vermeye soğuk bakıyor.

14 milyon Euro'ya aldığı Kalinic için bonservis bekleyen İspanyollar kiralamaya istekli değil. 1 yıllık sözleşmesi kalan tecrübeli futbolcu ise EURO 2021'de Hırvat Milli Takımı'na seçilmek için düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini söyleyerek, Madrid ekibinden kolaylık bekledi. (Sabah)

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