MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Resmi teklif...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Resmi teklif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Resmi teklif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Resmi teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlarken tecrübeli kaleci Mert Günok'u da transfer listesine aldı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok'un adı, bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'a gelen teklifleri değerlendiren siyah beyazlılar, A Spor'un haberine göre milli kaleci Mert Günok'u transfer listesine aldı.

Beşiktaş, 32 yaşındaki deneyimli kaleci için kulübü Başakşehir'e resmi teklif yapacak.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaştan Mert Günok hamlesi Resmi teklif...

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi