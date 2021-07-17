Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi! Resmi teklif...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlarken tecrübeli kaleci Mert Günok'u da transfer listesine aldı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok'un adı, bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu.
20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'a gelen teklifleri değerlendiren siyah beyazlılar, A Spor'un haberine göre milli kaleci Mert Günok'u transfer listesine aldı.
Beşiktaş, 32 yaşındaki deneyimli kaleci için kulübü Başakşehir'e resmi teklif yapacak.
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