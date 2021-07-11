Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong açıklaması! "Oyuncuyu istiyoruz"

Siyah beyazlılar, Sevilla'nın golcüsü Luuk de Jong'u transfer etmek için resmen girişimlere başladı.

İspanyol basınına konuşan Torunoğulları, transferle ilgili olarak, "Luuk de Jong ile ilgileniyoruz, bu doğru. Operasyonu sonuçlandırabilir miyiz? Bazı şartlara bağlı. Kiralama ya da bonservisle alma seçenekleri üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Hollandalı golcü, geride bıraktığımız sezon 48 maçta, 9 gol ve 1 asistle oynadı.

Luuk de Jong, 2019 yılında PSV'den 12.5 milyon avro karşılığında transfer edilmişti.

Tecrübeli golcünün 2023 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.