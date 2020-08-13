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Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Lemina bombası! Galatasaray gözden çıkarmıştı...

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Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu teklifi değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek.

LEMİNA İÇİN TOP ARTIK YALÇIN'DA

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak.

Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse Siyah-Beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

2 SENELİK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da G.Saray forması giydi. Lemina'nın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaştan Lemina bombası Galatasaray gözden çıkarmıştı...

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