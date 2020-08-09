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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'tan Kamil Grosicki açıklaması!

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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'tan Kamil Grosicki açıklaması!
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Beşiktaş'ın West Bromwich forması giyen Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi ancak Erdal Torunoğulları, Polonyalı futbolcu ile görüşmediklerini dile getirdi.

BeIN Sports'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 32 yaşındaki Polonyalı oyuncu Kamil Grosicki ile anlaşmaya vardı.

Bir dönem Sivassspor forması da giyen Grosicki, West Bromwich ile bu sezon Premier Lig'e yükselmişti.

ERDAL TORUNOĞULLARI YALANLADI

Beşiktaş'ın Grosicki ile anlaştığı iddialarının üzerine Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Orta Çizgi'ye yaptığı açıklamada transferi yalanladı. Torunoğulları, ''Böyle bir oyuncu ile kontağımız olmadı'' sözlerini kullandı.

GROSICKI DE AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan haberler sonrası Kamil Grosicki de Twitter'dan; "Eşimle İstanbul'da keyifli vakit geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok." şeklinde açıklama yaptı.

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