Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Amir Hadziahmetoviç çalımı! Transferin maliyeti belli oldu

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Kaan Ayhan transferinde Galatasaray’dan çalım yiyen ve milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptıran Beşiktaş rövanşı Konyasporlu orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’te aldı! İki kulübün yarışında bu kez gülen siyah beyazlılar oldu. Günlerdir süren pazarlıklarda Beşiktaş, Konyaspor’a 3 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlı ekip teklifine ayrıca oyuncunun 25 maç forma giymesi halinde 1 milyon Euro’luk bonus ekledi.

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SONRAKi SATIŞTAN PAY

Konyaspor cephesi ilk etapta, bonus sürecinin uzun olması nedeniyle Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakmadı. Galatasaraylı yöneticiler de dün Boşnak oyuncu için direkt 4 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş 3 milyon Euro’luk bonservis ücretinin yanındaki bonusları artırırken sonraki satıştan yüzde 20 pay taahhütü verdi ve yeşil beyazlıları ikna etti.

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BEŞiKTAŞ’I iSTEDi

Transfer süreci boyunca Beşiktaş’a gitmek istediğini belirten Amir 4.5 yıl için toplam 3 milyon Euro alacak. Böylece transferin Beşiktaş’a maliyeti 6 milyon Euro olacak. Transferin bugün resmen açıklanması ve Boşnak oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.